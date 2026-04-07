以色列对黎巴嫩的袭击致死亡人数升至1530人

阿通社贝鲁特2026年4月7日电 据黎巴嫩卫生部今日宣布，自3月2日以来，以色列对黎巴嫩的袭击已造成1530人死亡、4812人受伤。

该部在一份声明中表示，死亡总人数已升至1530人，其中包括57名急救人员和医疗部门工作人员以及130名儿童。