安全理事会未能通过一项要求伊朗避免阻碍霍尔木兹海峡航行的决议

阿通社纽约2026年4月7日电 联合国安理会7日未能通过一项决议草案，该草案要求伊朗立即停止一切针对商业船只的袭击，并授权各国协调防御行动以确保霍尔木兹海峡的航行自由与安全。

该决议草案由巴林王国提交，获得11个国家支持，但俄罗斯与中国均动用了否决权。巴基斯坦伊斯兰共和国和哥伦比亚共和国投票弃权。

巴林王国外交大臣阿卜杜勒拉蒂夫·本·拉希德·扎亚尼博士——巴林现任安理会4月轮值主席国代表——对安理会未能通过该决议表示深切遗憾，指出该决议主要针对伊朗对国际航行的无正当理由的管控。他强调，这一问题需要国际社会采取坚定立场，以回应此类非法且不负责任的行为。

扎亚尼表示，安理会未能采取行动将对人类产生严重后果。他将此次提交表决的决议草案定性为应对伊朗在该地区反复挑衅行为的严肃尝试。

扎亚尼告知安理会成员，伊朗持续威胁国际航运安全并非孤立事件，而是一种"有据可查的负面做法"。他强调，伊朗无权关闭霍尔木兹海峡或剥夺世界各国获取重要资源的权利，并指出巴林提交的决议草案与国际法及《联合国海洋法公约》的规定相符。

巴林外长提醒国际社会，海湾国家是全球能源流通的主要来源，霍尔木兹海峡因此是国际社会的共同责任。

今日付诸表决的巴林修正决议草案要求谴责针对霍尔木兹海峡商业船只的袭击与威胁行为，追究伊朗破坏海事安全、威胁全球贸易和能源安全的责任。

草案强调需立即停止一切袭击和妨碍航行自由的行为，确认此类行动构成违反国际法并威胁国际和平与安全。

决议重申安理会对各国主权与领土完整的承诺，以及所有船只和航空器依照国际法及《联合国海洋法公约》相关条款在霍尔木兹海峡享有过境通行权。

草案呼吁使用商业航线的相关国家协调防御努力，在必要时为船只提供护航，同时须遵守国际人道法和人权法。

草案亦强调各国保卫本国船只免遭袭击的权利，要求伊朗立即停止一切针对商业船只的袭击，停止妨碍航行自由，并停止对包括石油天然气设施和水务站在内的民用基础设施的打击。

决议对曼德海峡受到威胁延伸表示关切，认为任何妨碍上述重要水道航运的企图均构成对国际安全的严重威胁。