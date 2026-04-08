阿联酋对安理会未能就霍尔木兹海峡危机采取行动表示失望

阿通社纽约2026年4月8日电 阿拉伯联合酋长国对联合国安全理事会未能采取果断行动以应对伊朗非法关闭霍尔木兹海峡所造成的全球影响，以及未能通过由巴林代表阿联酋、科威特国、卡塔尔国、沙特阿拉伯王国和约旦哈希姆王国提出、旨在保护该海峡航行自由的决议表示深切失望。

阿联酋对巴林王国在该决议草案中的外交努力和主导作用表示感谢。

自2026年2月28日以来，伊朗已对商业船只实施至少21次直接袭击，造成超过10名船员死亡，同时由于伊朗的威胁，仍有20,000名海员滞留在船只上，无法安全通过该海峡。

该决议草案直接基于安全理事会第2817号决议（2026），该决议谴责伊朗针对阿联酋及邻国的无端袭击和威胁，以及任何旨在关闭、阻碍或以其他方式干扰霍尔木兹海峡国际航行的措施或威胁。该决议强调，本地区国家并非更广泛冲突的一方，不应被卷入其中。尽管该信息明确，伊朗仍继续对商业船只实施无端且非法的袭击，公然违反安全理事会决议。

该决议草案强调不得阻碍通过该海峡的通行权的重要性，并鼓励各国协调防御努力，以确保航行安全与安保。此外，该草案谴责任何阻碍霍尔木兹海峡国际航行的企图，并要求伊朗立即停止对商业船只的袭击以及任何破坏航行自由的行为。

如联合国安全理事会第2817号决议（2026）所确认，各国有权根据国际法对其船只进行防御，以应对袭击和挑衅，包括那些削弱航行权利和自由的行为。该决议草案侧重于鼓励各国协调防御努力，以促进并保障航行自由。

全球经济无法承受安理会的僵局。霍尔木兹海峡是全球海上安全与贸易的重要生命线，同时也是承载全球约五分之一石油和液化天然气以及三分之一化肥贸易的供应链关键通道。自地区冲突爆发以来，该海峡几近完全关闭，已对全球能源市场造成严重扰乱，迫使多个海湾生产国停止交付，并对远超本地区范围的国家的经济稳定和粮食安全构成威胁。

国务部长拉娜·努赛贝阁下表示：“伊朗通过关闭霍尔木兹海峡将世界作为人质。关闭全球关键通道等同于对每一个为燃料支付更高费用的家庭、每一位为化肥成本而承受压力的农民以及每一个依赖开放海洋的国家的攻击。阿联酋不会袖手旁观。我们将继续与国际伙伴——在联合国及其之外——开展合作，以重新开放该海峡，并确保经济恐怖主义不会决定世界各地人民为食品和燃料支付的价格。国际社会必须立即采取行动，重新开放该海峡并恢复全球市场的稳定。”

阿联酋常驻联合国代表穆罕默德·阿布沙哈卜表示：“任何国家都不应拥有关闭全球贸易动脉的权力。安全理事会本应采取行动，但却未能做到。霍尔木兹海峡不能成为伊朗的谈判筹码，也不能成为更广泛全球政治中的杠杆工具。”

联合国安全理事会第2817号决议——由创纪录的136个国家共同提案——确认了伊朗关闭霍尔木兹海峡的非法性，并谴责伊朗对阿联酋及其邻国发动的无端袭击。

国际海事组织理事会于2026年3月19日作出的决定同样强烈谴责伊朗在霍尔木兹海峡及其周边针对商船的威胁与袭击，该决定获得超过115个成员国共同支持，为其历史上支持国家数量最多的一次。阿联酋呼吁所有国家全面落实第2817号决议，并采取紧急措施，以确保霍尔木兹海峡立即恢复通航。

阿联酋与沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔和约旦一道，正在持续开展面向所有安理会成员的密集外交沟通。阿联酋重申其坚定承诺，致力于推动集体国际努力，以维护海上安全并确保全球贸易的持续畅通。此外，阿联酋将继续以建设性方式参与国际进程，在遵循国际法和《联合国宪章》的前提下，应对这一危机并保护全球经济。

尽管安理会周二投票会议结果如此，国际社会对这一危机的严峻性以及保护航行自由的迫切必要性仍存在广泛共识。