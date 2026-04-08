阿提哈德航空开通达卡航线

阿通社阿布扎比2026年4月8日电 阿提哈德航空今日宣布，自2026年6月26日起开通飞往孟加拉国达卡的季节性航线，以加强南亚通道的贸易和货运联系。

据阿提哈德航空称，该服务每周运营四班飞往沙阿贾拉勒国际机场的航班，将加强阿布扎比与孟加拉国之间的航空连接，同时在航空公司全球航线网络中，在客运需求的同时支持货物流动的持续扩大，阿布扎比作为南亚与国际市场之间贸易的主要门户发挥作用。

该航线将由波音777飞机执飞，设有28个商务舱座位和374个经济舱座位，从而在宽体飞机上提供较大的货运容量。

该服务是阿提哈德航空逐步重建和扩展其网络计划的一部分，并根据主要市场的需求提供相应运力。

阿提哈德航空首席执行官安东尼奥·内韦斯表示，达卡是一个具有战略重要性的市场，在客运和货运两个领域均存在强劲且持续的需求，该服务使我们能够在最需要的地方提供运力，从而加强孟加拉国、阿联酋与全球主要市场之间的联系。

阿联酋拥有世界上规模最大的孟加拉国侨民群体之一，新服务将为家庭提供直达航班，同时通过阿布扎比提供顺畅的中转航班。

该季节性服务还将为在英国、意大利和北美的大规模孟加拉国侨民群体提供中转航班，使其能够通过阿布扎比便捷前往达卡，该航线将服务于阿布扎比与达卡之间的旅客，以及前往其他目的地的中转旅客。