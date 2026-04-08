阿联酋密切关注停火声明 强调伊朗遵守停止恐怖袭击并确保航行自由的重要性

阿通社阿布扎比2026年4月8日电 阿拉伯联合酋长国正密切关注美国总统唐纳德·特朗普关于美国与伊朗之间为期两周的停火的宣布，并正在寻求对该协议条款的进一步澄清，以确保伊朗全面承诺立即停止该地区的一切敌对行动，并完全且无条件地重新开放霍尔木兹海峡。

在一份声明中，阿联酋外交部强调，在过去40天中发动的伊朗无端袭击，这些袭击针对基础设施、能源设施和民用目标，其中包括2,819枚弹道导弹和巡航导弹，以及无人机，并造成了人员伤亡和财产损失，这要求采取坚定立场，包括确保追究伊朗的责任，并使其承担全部损失和赔偿责任。

该部强调，需要采取一项全面且持续的应对方式，以应对伊朗构成的各类威胁，包括其核能力、弹道导弹、无人机、军事能力，以及其附属代理组织和恐怖组织，同时终止对航行自由的威胁，以及在霍尔木兹海峡中的经济战和海盗行为。该部还表示希望实现该地区所有国家的可持续和平。

阿联酋重申，其并非这场战争的参与方，并已开展密集的外交努力以防止冲突爆发，包括通过双边渠道以及在海湾合作委员会框架内的倡议。此外，阿联酋强调，其已坚定维护自身主权、安全和国家成就，并强调伊朗必须全面遵守联合国安理会第2817号决议，该决议于2026年3月11日通过，谴责伊朗袭击并要求其立即停止。