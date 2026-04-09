穆巴达拉于2025年为阿布扎比GDP贡献450亿迪拉姆 支持9.8万个就业岗位

阿通社阿布扎比2026年4月9日电 穆巴达拉在2025年继续其加强国家经济的努力，支持在阿联酋创造高质量就业岗位，促进资本流入，并加快支撑国家长期竞争力的产业发展。

阿联酋投资领域强化了其在推动经济多元化和实现国家层面预期价值方面的引领作用。

穆巴达拉对国内生产总值的贡献为450亿迪拉姆，占阿布扎比非石油国内生产总值的5.7%，同时在阿布扎比直接和间接支持约98,000个就业岗位，较2021年增长51%，强化了其在赋能和发展国家人才方面的作用。

阿尔达尔与穆巴达拉资本推出了“Aldar Capital”，这是一个将全球投资者与海湾合作委员会范围内实物资产投资机会相连接的平台。

Aldar Capital总部设于阿布扎比全球市场，将为全球机构投资者提供专业管理的实物资产投资产品，其首支基金计划在2026年推出时筹集10亿美元（37亿迪拉姆）。

同时还推出了Mubadala Bio，作为新的国家生命科学领军机构，通过10个全球设施显著提升阿联酋生物制药能力。

在该年度，其开始在本地生产八种基本药物，扩大关键治疗的可及性，并加强国家药品安全，同时推动建立可持续的阿联酋生命科学生态系统。

阿联酋环球铝业公司推进了在美国建设数十年来首座新初级铝厂的计划，同时开创下一代冶炼技术。

此外，还与阿尔达尔合作宣布了阿布扎比阿尔玛利亚岛金融区超过600亿迪拉姆的标志性扩建项目，进一步巩固了阿布扎比作为“资本之都”的地位。

M42与Oracle Health推出了一项开创性项目，以创建可在阿联酋范围内访问的统一患者记录，将酋长国基因组计划的数据直接整合至电子健康记录中，以支持在医疗服务现场提供药物基因组学建议。

马斯达尔完成了全球最大可再生能源项目的奠基工作，该项目整合太阳能发电与电池储能，能够以具有全球竞争力的电价全天候提供1吉瓦（GW）的基荷可再生能源，并与阿联酋水电公司（EWEC）合作开展。