阿联酋警告伊朗袭击对全球健康、环境和粮食体系的影响

阿通社里昂2026年4月9日电 在法国里昂举行的“同一健康峰会”上，阿联酋向国际领导人发出严厉警告，指出当前地区持续发动的“非法、毫无正当理由且无端的袭击”正在对全球健康、环境以及粮食系统造成深远影响。该峰会由法国总统埃马纽埃尔·马克龙召集，汇聚了各国国家元首以及30多位部长。

代表阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，卫生与预防部长艾哈迈德·萨耶赫阁下出席了“同一健康峰会”。该峰会作为法国七国集团主席任期下的重要成果之一，也是首次在“同一健康峰会”框架下召集国家元首和政府首脑。

峰会汇集了四方，包括：世界卫生组织、世界动物卫生组织、联合国环境规划署、联合国粮食及农业组织，同时还包括来自20多个国家的部长级政府代表，以及数百个国际组织、科学界、私营部门和民间社会的代表。

在发言中，萨耶赫以最强烈措辞谴责针对阿联酋、海湾国家以及整个地区的袭击。他表示，来自伊朗的非法、毫无正当理由且无端的袭击，包括超过2700架无人机和导弹，正在同时对人类生命、生计、关键民用基础设施以及环境造成严重影响。

他强调，人类、动物与环境的健康是不可分割的，这些风险具有内在的相互关联性，一个系统承受的压力会迅速影响其他系统。

这些事态发展凸显出人类健康、关键基础设施、环境以及全球供应系统之间的相互关联性，并强调必须采取更加一体化、以预防为导向的健康安全方法。

他指出，这是一场针对每一个国家、每一个依赖可负担能源和食品的消费者以及每一个家庭健康的战争；针对正在受到破坏的生态系统；以及针对我们共同拥有的关键资源的战争。

萨耶赫还强调，应将“同一健康”的范围从人畜共患病扩展，更多关注环境风险，如空气污染，这是全球慢性疾病和长期健康负担的重要驱动因素。

他重申，阿联酋致力于推动更加一体化、以预防为导向的健康安全路径，该路径建立在科学、良好治理和国际合作基础之上。

萨耶赫出席了由法国总统马克龙主持的午餐会，与包括：加纳总统德拉马尼·马哈马、博茨瓦纳总统杜马·吉迪恩·博科、柬埔寨首相洪玛奈、摩洛哥众议院议长拉希德·塔勒比·阿拉米以及多位部长和全球健康与发展金融机构领导人，共同推动在健康领域的合作。

他还对马克龙总统在当前挑战时期对阿联酋的领导力和声援表示感谢。

在峰会期间，萨耶赫与包括印度尼西亚、意大利和韩国在内的多个部长级代表团举行双边会谈，以加强卫生及相关领域合作。

阿联酋呼吁各方合作伙伴和与会者围绕“同一健康”理念保持一致，在当前地区安全形势紧张以及国家间合作承压的背景下，保护人类、动物和环境的健康。

萨耶赫宣布阿联酋支持"同一健康"及其超越宣言，并与"同一健康"卓越中心全球网络开展合作，重申其致力于推进将卫生、环境和气候优先事项相结合的务实、以实施为导向的解决方案。