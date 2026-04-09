穆罕默德·本·拉希德呼吁全国公民和居民升挂阿联酋国旗

阿通社迪拜2026年4月9日电 阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下呼吁全国公民和居民在住宅、机构及各类建筑上升挂阿联酋国旗。

该呼吁强调重新聚焦团结、国家认同和共同责任，并强化国旗作为全社会团结象征的作用。

谢赫穆罕默德·本·拉希德殿下表示，阿联酋在近期挑战中展现出强大的凝聚力，并在全社会范围内，包括公民和居民以及公共和私营部门，变得更加团结一致。

谢赫穆罕默德·本·拉希德殿下表示：“阿联酋在近期挑战中团结一致，并在经历之后变得更加强大和更加凝聚。所有人都汇聚在同一面旗帜之下……阿联酋国旗体现了我们的力量以及我们作为一个国家所取得的成就。我呼吁大家在住宅和工作场所升起国旗。”

“我们为我们的国家、我们的总统、我们的武装部队、我们的经济，以及所有每天推动国家前行的公民和居民感到自豪。”

他最后表示：“让国旗在每一处住宅和每一栋建筑上升起。这体现了团结和共同的归属感。”

该倡议强化了国家认同和共同价值的重要性，并肯定了全国范围内个人和机构的贡献，包括一线团队以及所有支持国家持续发展的人员。

该倡议还强调，升挂国旗是一项体现社会凝聚力并强化共同归属感的集体行为。