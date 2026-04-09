迪拜房地产交易额在2026年第一季度同比增长31%

阿通社迪拜2026年4月9日电 迪拜房地产行业在2026年第一季度实现强劲表现，交易总额达2520亿迪拉姆，同比增长31%，交易数量增长6%，体现出持续发展势头和投资者信心。

该表现体现了该行业的韧性及其在领导层前瞻性愿景推动下应对地区局势变化的能力。迪拜均衡的战略方法持续增强各经济领域的稳定性和信任度，并得到《迪拜经济议程D33》和《迪拜房地产战略2033》目标的支持。

迪拜土地局发布的数据显示，本季度共记录718,160项房地产相关活动，其中60,303项为房地产交易，较2025年同期增长6%。

房地产投资继续增长，投资数量达到57,744项，增长7%；投资总额增至1730亿迪拉姆，增长22%。其中女性投资为15,540项，总值320亿迪拉姆，显示出强劲的投资者信心以及持续流入迪拜房地产市场的资本。

投资者基础亦显著扩大，达到48,448人，增长8%。其中新投资者为29,312人，增长14%，表明该市场能够吸引包括本地和国际在内的多元投资者，并再次确认迪拜作为安全、稳定和值得信赖的投资目的地的吸引力。

高端房地产投资继续表现强劲，达到877.1亿迪拉姆，增长26%。这反映出对高质量开发项目的持续需求，并进一步巩固了迪拜在该领域作为全球领先目的地的地位。

外国投资总额增至1483.5亿迪拉姆，增长26%，投资数量亦增长11%，达到48,445项，显示出国际投资者对迪拜房地产市场的持续信任，以及其作为长期投资安全稳定目的地的吸引力不断增强。

来自海湾合作委员会国家公民的投资金额增长14%，达到122.3亿迪拉姆，共计3,228项投资，反映出区域经济联系的紧密性及持续的投资兴趣。同时，阿拉伯投资总额为121.1亿迪拉姆，分布于6,071项投资。

先进基础设施、数字生态系统和灵活监管框架

该行业的卓越表现反映出一个基于可持续性与平衡发展的模式，并由先进基础设施、成熟的数字生态系统、灵活的监管框架以及能够适应不断变化环境的商业环境所支撑。

各细分领域的持续活跃表明需求依然强劲且稳定，其驱动力来自稳固的经济基本面而非短期波动。持续的投资流入、不断扩大的投资者基础以及项目多样化程度的提升，进一步增强了该行业在中长期的稳定性。

迪拜房地产行业在强劲的投资者信心、政策稳定性以及领导层清晰的长期愿景支持下，持续强化其作为该酋长国经济增长关键驱动力的作用。

该表现还再次确认迪拜在巩固其作为全球领先房地产投资目的地地位方面的稳步进展，同时持续将挑战转化为机遇，并推进均衡且可持续的经济发展模式。