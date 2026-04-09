曼苏尔·本·扎耶德：在穆罕默德·本·扎耶德领导下，阿联酋持续巩固其作为增长枢纽的全球地位

阿通社阿布扎比2026年4月9日电 阿联酋副总统、副总理、总统办公厅主任、穆巴达拉投资公司董事会主席谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下表示，阿联酋在过去数十年中始终遵循一条以团结、凝聚力和共同繁荣为基础的清晰且平衡的发展道路。

他指出，坚持推动伙伴关系以及开放与合作价值观，为确立国家在全球舞台上的重要地位作出了贡献。

谢赫曼苏尔殿下在《穆巴达拉投资公司2025年年度报告》前言中表示，在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的英明领导下，这些原则持续引领国家的发展方向。

他强调，阿联酋正在进一步巩固其作为全球增长与机遇枢纽的地位，吸引来自世界各地的优秀人才、资本以及创新理念。

谢赫曼苏尔殿下补充表示，这一清晰且成熟的发展路径使阿联酋建立起多元化、具有韧性的经济体，超越了对自然资源的依赖。他说："如今，阿联酋正成为具有全球影响力的重要纽带，构建了融合人才、专业能力、资本与创新的综合生态体系，在全球快速变革中支撑国家迈向繁荣。"

他解释称，穆巴达拉正是这一发展路径的体现，也是阿联酋将跨世代愿景转化为现实的能力体现。自成立以来，公司通过大规模资本配置、建立长期全球伙伴关系，以及打造可持续价值平台，在推动国家发展中发挥了积极作用，并使合作伙伴能够为国家进步与繁荣作出贡献。

谢赫·曼苏尔殿下指出，穆巴达拉当前正以清晰的愿景推进发展，该愿景与阿联酋的未来发展方向保持一致。他说：“通过开展提升长期竞争力并开辟增长与机遇新空间的投资，公司展示了主权资本能够发挥的关键作用，即作为国家层面和全球层面推动发展的主要驱动力。”

“近四分之一个世纪以来，穆巴达拉持续在大规模层面创造可持续价值，即使在市场波动以及不确定时期中亦是如此。这一成功得益于其稳健的制度结构、员工队伍的专业能力、成熟的商业网络以及可靠的投资方式。"

他指出，公司在2025年取得的创纪录成果证明了经过多年持续努力所形成的发展成果的有效性，并为未来阶段持续实现强劲增长开启了广阔前景。

在结束讲话时，谢赫·曼苏尔殿下代表公司董事会向阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下表达了由衷的感谢与感激，赞扬其英明领导和鼓舞人心的愿景。他还向穆巴达拉投资公司董事总经理兼集团首席执行官哈立东·哈利法·穆巴拉克以及穆巴达拉团队表示感谢，肯定他们为服务国家所作出的真诚努力和持续奉献。