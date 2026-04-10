周六局部地区预计迎来降雨天气

阿通社阿布扎比2026年4月10日电 国家气象中心发布天气预报，预计全国将出现多云天气，部分地区可能迎来降雨。

气象部门指出，风力将为轻到中等，局部时段增强，并可能引发扬尘。

此外，阿拉伯湾海况有时将出现风浪增强，而阿曼海整体保持稳定。