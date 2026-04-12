谢赫曼苏尔·本·扎耶德农业卓越奖推动创新与可持续发展

阿通社阿布扎比2026年4月12日电 谢赫曼苏尔·本·扎耶德农业卓越奖作为一项国家战略性倡议，旨在通过植入创新和可持续发展文化，推动农业部门的转型，以增强粮食安全。

该奖项目前已进入第四届，并已发展成为一个面向农民、畜牧生产者及相关支持机构的综合平台，鼓励采用先进技术，以提升生产效率和本地产品质量。

2025—2026届通过在瓦斯巴谢赫扎耶德节期间举办的五个专业节庆活动取得了显著进展，涵盖农业、畜牧业、食品、花卉和蜂蜜等领域。

这些活动为生产者和专家提供了一个互动环境，以交流知识，同时鼓励消费者支持本国产品。其中，阿尔瓦斯巴蜂蜜节使养蜂人能够推广其产品并采用全球最佳实践，而畜牧节则将其影响范围扩大至全国，以激励本地品种发展和可持续养殖方式。

该倡议还通过花卉节进一步促进环境美学，并发掘在景观设计和可持续园艺设计方面的本土人才。

在生产之外，该奖项还通过为有志人群举办传统竞赛融入社会层面，以确保包容性社区参与并强化国家认同。此外，对水产养殖的关注突显了现代渔业养殖技术在多元化粮食来源方面的重要性。

总体而言，这些努力强化了该奖项的作用，不仅是对卓越的认可，更是推动阿联酋向以技术驱动和粮食安全未来转型的综合生态体系。