中国-阿联酋企业推介会议探讨加强贸易与投资领域战略伙伴关系

阿通社北京2026年4月13日电 13日，以“共筑愿景 同创价值”为主题的中国-阿联酋企业推介会在北京举行。会议汇聚两国部长、政府高级官员及工商界领袖，共同探讨在合作、投资与创新领域拓展新机遇。本次会议在阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对中华人民共和国进行正式访问期间举办，王储殿下正率领高级别代表团访华。

会议期间，两国共签署24项谅解备忘录，进一步巩固双边经贸与投资合作关系。

阿联酋外贸部长萨尼·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下在开幕致辞中强调，本次会议对于深化双边合作、拓展增长潜力具有重要意义。

他表示：“阿联酋与中国拥有长期稳固的经济伙伴关系，这一关系建立在数十年合作基础之上，并基于双方对繁荣发展的共同愿景。2025年，两国非石油贸易额首次突破1000亿美元，同比增长24.5%，达到1115亿美元（约合4100亿迪拉姆）。未来，双方将继续在关键领域深化合作，推动实现符合两国共同利益的可持续经济成果。”

中国仍是阿联酋最大的贸易伙伴，占阿联酋非石油贸易总额约11%。在贸易结构中，中国位列阿联酋进口来源国第一位、非石油出口目的地第11位。过去十年间，阿联酋亦是中国在中东和非洲地区最重要的贸易伙伴，占中国与该地区非石油贸易总额的20%以上。同时，在阿拉伯世界中，阿联酋是中国最大的非石油商品贸易伙伴，约占相关贸易总额的三分之一。

本次大会由阿拉伯联合酋长国外贸部与中华人民共和国商务部共同主办，并由阿联酋驻华大使馆与中国机电产品进出口商会联合承办。