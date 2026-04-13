阿布扎比王储与中国总理讨论加强全面战略伙伴关系并扩大合作

阿通社北京2026年4月13日电 阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与中国国务院总理李强讨论了进一步加强两国全面战略伙伴关系以及推进重点优先领域合作的途径。

此次会谈是在中国国务院总理为阿布扎比王储举行的官方欢迎仪式期间进行的，此为其对中华人民共和国进行正式访问的一部分。

会谈开始时，李强对谢赫哈立德殿下及其随行代表团表示欢迎，并祝愿此次访问取得成功，进一步推动双边合作。

谢赫哈立德殿下对所受到的热情接待和慷慨款待表示感谢。谢赫哈立德殿下重申阿联酋致力于进一步加强与中国的全面战略伙伴关系，并推动优先领域特别是经济和发展领域的合作，以服务共同利益并支持两国可持续发展。

谢赫哈立德殿下强调，应在两国长期关系的坚实基础上，迈向更加一体化的合作阶段，重点投资未来机遇并提升供应链韧性，从而强化两国作为全球经济关键合作伙伴的作用。

会谈还探讨了在多个优先领域扩大合作的途径，以支持两国发展重点，并符合不断变化的全球经济趋势。

双方强调，与访问同期举行的中国-阿联酋企业推介会的重要性。该会议汇聚两国企业领导人和投资者，共同探讨贸易、投资、基础设施、技术和工业发展等领域的机遇，这与两国不断增长的非石油贸易规模相一致，该规模在2025年达到约1110亿美元。

会谈还讨论了地区和国际形势，强调推动稳定、加强国际协调以应对共同挑战，并支持以和平方式解决冲突，以维护全球和平与安全的重要性。

谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与李强共同见证签署多项谅解备忘录，以进一步加强阿中伙伴关系，并扩大在多个优先领域的合作，包括清洁能源、投资、可持续农业、环境可持续性、健康科学和先进技术，重点推进知识交流和联合研究项目。

李强还为阿布扎比王储及其随行代表团举行宴会，此举体现了两国关系的密切。宴会由阿联酋官方代表团成员以及中国部长级官员、高级官员和重要人士出席。此次活动为双方进行友好交流并进一步探讨双边合作途径提供了机会。

谢赫扎耶德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋总统中国事务特使、执行事务局主席哈勒敦·哈利法·穆巴拉克；工业与先进技术部长、阿布扎比国家石油公司董事总经理兼集团首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士；投资部长穆罕默德·本·哈桑·苏韦迪；外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士；国务部长拉娜·努赛贝；国务部长赛义德·穆巴拉克·哈杰里；阿联酋驻华大使侯赛因·伊卜拉欣·哈马迪；阿布扎比执行委员会秘书长兼王储办公室主席赛义夫·赛义德·古巴什以及阿布扎比媒体办公室主席兼王储办公厅战略关系顾问玛丽亚姆·伊德·穆海里以及阿联酋驻华使馆副馆长哈利德·沙赫出席会谈。