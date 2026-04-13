阿卜杜拉·本·扎耶德与埃伊曼·萨法迪讨论地区稳定与双边关系

阿通社阿布扎比2026年4月13日电 副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日会见约旦哈希姆王国副首相兼外交与侨务大臣埃伊曼·萨法迪，就地区发展动态和安全挑战进行讨论。

会见涉及地区发展动态以及伊朗针对阿联酋及多个兄弟和友好国家发动的无端恐怖导弹袭击。双方讨论了这些侵略行为对国际航运、能源供应、全球经济以及地区和国际安全与稳定的严重后果。

两国外长谴责伊朗的恐怖袭击，并确认这些行为构成对国家主权、国际法以及《联合国宪章》的公然违反。萨法迪重申约旦在阿联酋为捍卫其主权与安全以及确保其公民、居民和访客安全所采取的一切措施中与其保持一致。

谢赫阿卜杜拉殿下高度评价萨法迪此访，认为其体现了两国深厚的兄弟关系，并反映了约旦的全面支持。他还重申阿联酋在应对伊朗无端恐怖导弹袭击方面与约旦全面声援。

两国外长还讨论了在美国总统唐纳德·特朗普宣布美国与伊朗之间为期两周停火后的地区局势发展。双方强调加强集体国际行动的重要性，以实现可持续和平与安全，并推动地区人民实现发展与繁荣愿望。

会谈还涉及加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷的最新局势。双方强调落实特朗普总统计划各项要求的重要性，并努力加强对加沙平民需求的人道主义响应，以减轻其苦难。

会见最后回顾了与阿联酋与约旦既有兄弟关系相关的多个共同关心议题，并探讨加强这些关系的途径，以服务两国的发展重点和共同利益。