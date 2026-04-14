阿卜杜拉·本·扎耶德与沙特外交大臣通电话 讨论地区局势发展

| 1 minute read
阿卜杜拉·本·扎耶德与沙特外交大臣通电话 讨论地区局势发展

阿通社阿布扎比2026年4月14日电 副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日接到沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特亲王殿下的电话。

通话期间，谢赫阿卜杜拉殿下与沙特外交大臣讨论了地区局势发展。