沙迦房地产增长40.7% 第一季度达185亿迪拉姆

阿通社沙迦2026年4月14日电 沙迦酋长国的房地产行业在2026年第一季度继续保持强劲表现，尽管面临地区挑战，仍实现了交易价值和总交易数量的显著增长。

房地产交易总价值达到185亿迪拉姆，而2025年同期为132亿迪拉姆，增长40.7%，体现了该行业的韧性和投资者信心的提升。

据沙迦房地产登记局发布的数据，2026年第一季度完成的房地产交易总数达到29,235笔，同比增长18.9%。

沙迦房地产登记局局长阿卜杜勒阿齐兹·艾哈迈德·沙姆西表示，尽管当前形势存在挑战，沙迦房地产行业仍持续加速增长，这得益于投资者信心以及适应性立法环境。 他指出，这反映了战略规划的成功，并提升了市场对长期投资的吸引力。

他补充称，数字化转型和智能服务有助于加快流程并提升交易效率，从而对客户体验产生积极影响，并增强沙迦作为阿联酋及地区领先房地产市场之一的地位。

在2026年第一季度，沙迦酋长国登记了7个新的房地产项目。这些项目涵盖住宅、工业和商业领域，体现了该酋长国致力于发展综合城市环境，以满足居民和投资者需求，并支持市场的可持续增长。

自2022年第30号执行委员会决议发布以来，沙迦酋长国共有47个项目获批允许非阿联酋国籍人士和海湾合作委员会国家公民拥有产权，其中3个项目于2026年第一季度获批。

2026年第一季度，沙迦房地产市场投资者国籍多样性显著增加，达到113个国籍，而2025年为97个国籍。

各国投资者交易的房地产数量达到15,926套，而去年同期为11,852套，体现出投资者基础的扩大，并增强了该酋长国房地产市场的吸引力。

阿联酋公民交易总额约为90亿迪拉姆，涉及10,099处房地产；海湾国家公民投资8亿迪拉姆，涉及502处房地产；其他阿拉伯国家公民投资34亿迪拉姆，涉及2,692处房地产；其他国籍投资者投资53亿迪拉姆，涉及2,633处房地产。