曼苏尔·本·扎耶德同伊朗议会议长通电话 讨论地区局势

阿通社阿布扎比2026年4月15日电 副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下15日同伊朗伊斯兰共和国议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫通电话。

双方在通话中讨论了地区局势发展以及缓解地区紧张局势的途径。