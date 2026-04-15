阿联酋对多米尼加共和国表示声援，并就暴雨遇难者表示慰问

阿通社阿布扎比2026年4月15日电 阿拉伯联合酋长国就多米尼加共和国遭遇强降雨造成多人死亡和重大损失，表示诚挚的慰问和声援。

外交部在一份声明中表示，向遇难者家属，以及多米尼加共和国政府和人民就这一悲剧表示诚挚慰问和同情。