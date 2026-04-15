阿联酋酒店收入在2025年达到492.1亿迪拉姆 增长9.7%

阿通社哈伊马角2026年4月15日电 阿联酋经济与旅游部长阿卜杜拉·本·图克·马里阁下表示，在英明领导层的指引下，阿联酋通过提供以前瞻性、高度准备和快速危机应对为基础的卓越体验，巩固了其在旅游业管理与发展方面作为全球领先且具有韧性的典范的地位。

他表示，阿联酋已展示其在保障旅游业成果、确保这一关键行业可持续性以及提升其竞争力方面的能力。

上述表态是在2026年阿联酋旅游委员会第二次会议期间作出的，该会议在哈伊马角举行，由其主持，并有各地旅游机构负责人和总干事出席。

会议讨论了新的行动计划，旨在在当前地区形势及其对旅行与旅游影响的背景下，加快旅游业复苏，并推动其增长与可持续发展。

本·图克强调阿联酋旅游业在2025年的强劲表现，指出酒店业接待约3234万名游客，为该国旅游史上最高年度数字，相比2024年的3075万名游客，增长5.2%。酒店总过夜数超过1.1062亿，高于上一年的1.0445亿，增长率约为5.9%。

他补充表示，与2024年相比，2025年阿联酋酒店收入增长9.7%，达到约492.1亿迪拉姆，酒店入住率达到79.3%。截至2025年底，酒店客房数量达到21.7万间。

本·图克指出，这些积极指标凸显了旅游业在支持国家经济以及强化其在区域和全球层面竞争地位方面的重要性。

委员会还审议了自当前危机发生以来，经济与旅游部及地方旅游发展部门所采取的各项努力。

这些举措有助于提升游客安全，确保全国范围内顺畅体验，并提供多样化住宿选择以及综合物流支持服务。这些举措还包括加强相关机构之间的协调，以确保对任何影响旅游业的新发展作出迅速而有效的响应。