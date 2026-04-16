阿联酋航天局在第41届太空研讨会上加强全球伙伴关系

阿通社阿布扎比2026年4月16日电 阿联酋航天局圆满结束对在科罗拉多斯普林斯举行的第41届太空研讨会的参会活动。该研讨会于2026年4月13日至16日举行，此次参会是其推进国际战略伙伴关系和落实《国家航天战略2031》使命的重要一步。

由体育部部长兼阿联酋航天局主席艾哈迈德·巴勒霍尔·法拉西博士阁下率领的代表团与全球领导人就航天领域的未来进行了讨论。此次参会体现了阿联酋致力于作为可信赖且积极的伙伴参与塑造全球航天经济，重点通过高层次国际合作实现经济回报翻番并提升国家竞争力。

在整个活动期间，代表团重点介绍了多项标志性成果，其中最突出的是将阿联酋火星任务“希望”号探测器延长至2028年。这一决定是在该任务成功采集超过10太字节开放获取科学数据之后作出的，这些数据为世界提供了首个关于火星大气层的全面图景。

阿联酋团队还介绍了阿联酋小行星带任务的进展，以及多项旨在激发国家航天经济的倡议，进一步巩固该国作为航空航天创新与投资重要目的地的地位。

在研讨会期间，阿联酋代表团与多个知名国际机构举行了一系列双边会晤，其中包括美国国家航空航天局、韩国宇宙航空厅和法国国家空间研究中心。双方探讨了在月球和火星探测领域的合作机会、《阿耳忒弥斯协定》的持续推进，以及私营部门在推动技术突破方面的重要作用。

通过与德国和秘鲁代表共同参加高级别专题讨论，阿联酋航天局进一步强调，应当从传统合作转向长期战略联盟，以加快先进技术和国家人才的发展。