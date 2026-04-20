南太平洋汤加群岛发生6.1级地震

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南太平洋汤加群岛发生6.1级地震

阿通社努库阿洛法2026年4月20日电 据美国地质调查局消息，南太平洋汤加群岛发生6.1级地震。

美国地质调查局表示，此次地震发生在希希福村东北约114公里处，震源深度为10公里。

目前尚无人员伤亡或财产损失的报告。