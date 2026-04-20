迪拜航空宣布开通曼谷廊曼机场航线

阿通社迪拜2026年4月20日电 迪拜航空宣布，自2026年7月1日起开通飞往泰国曼谷廊曼国际机场的新航线，成为继甲米之后其在泰国的第二个目的地。

该航线将从迪拜国际机场第三航站楼出发，提供每日航班服务，进一步加强迪拜与东南亚之间的联通。

新航线将与阿联酋航空实施代码共享运营，使旅客可通过迪拜航空枢纽便捷衔接更广泛的航线网络。除不断拓展在泰国的布局外，迪拜航空还持续扩大在东南亚的航线网络，目前已覆盖马来西亚兰卡威和槟城等热门目的地。

迪拜航空公司首席执行官盖斯·阿尔盖斯表示，公司很高兴通过开通曼谷航线进一步拓展在泰国的航线网络，为旅客提供进入泰国首都的又一门户。这一新增航线体现了公司持续为旅客提供更多出行选择的承诺。随着出行需求持续恢复，公司对旅游业的韧性保持信心。新航线将使运力投放更加合理，同时加强阿联酋与重点市场之间的旅行与贸易往来。

迪拜航空商业运营部门高级副总裁苏迪尔·斯里达兰表示，曼谷一直是休闲和商务旅客的热门目的地。随着每日航班的开通，公司将提供更大的灵活性和便利性，尤其是在夏季出行高峰期间。预计该航线需求强劲，公司期待随着客流增长在夏季逐步增加航班频次。

该航线旨在满足夏季出行需求增长，为往返迪拜与曼谷的旅客提供更为便捷的航班时刻安排。此次扩展进一步巩固了迪拜航空在连接新兴市场和促进其不断扩大的航线网络互联互通方面的作用。