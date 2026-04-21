哈姆丹·本·穆罕默德视察迪拜国际机场及阿联酋航空运营情况

阿通社迪拜2026年4月21日电 迪拜王储、副总理、国防部长兼迪拜执行委员会主席谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下表示，在阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的愿景和指示下，迪拜航空业持续在连接全球市场、通过高效的客运和货运流动支持全球经济以及塑造行业未来方面发挥关键作用。

谢赫哈姆丹殿下对迪拜国际机场各团队的卓越表现表示赞赏，这些团队在迪拜民航局主席兼阿联酋航空集团董事长兼首席执行官谢赫艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆殿下的领导下开展工作。

谢赫哈姆丹殿下在谢赫艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆殿下的陪同下，视察了迪拜国际机场的运营情况，包括阿联酋航空提供的旅客服务。

他还参观了迪拜警察指挥中心，并听取了其在保障机场安全及通过先进智能服务提升出行安全方面所发挥作用的汇报。

他还听取了有关持续推进的智能技术升级情况的介绍，这些升级旨在提升效率、确保旅客流动顺畅、加快出行流程并提升旅客舒适度。

谢赫哈姆丹殿下表示：“我为迪拜机场、阿联酋航空和迪拜航空的团队感到自豪。我们的世界级航空体系在不断变化的环境中持续保持顺畅高效运行，同时确保安全，体现了迪拜体系的韧性与准备能力。”

他补充说：“迪拜机场在巩固城市可持续增长以及其作为全球市场桥梁地位方面持续发挥核心作用。展望未来，迪拜机场将继续推进扩展计划，与我们塑造全球航空未来的愿景保持一致，这一愿景由持续推动创新与卓越所驱动。我们将继续投资先进基础设施和人才，以进一步巩固迪拜作为连接全球人员、市场与机遇的重要门户地位。”

谢赫哈姆丹殿下还审视了阿联酋航空的运营情况，并对其团队的努力表示赞赏。他强调，在谢赫艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆殿下的领导下，该航空公司在连接全球与迪拜方面发挥着关键作用，并通过覆盖65个国家123个目的地的航线网络，进一步巩固了该酋长国作为全球领先航空枢纽的地位。

他赞扬了飞行员和机组人员在各种条件下始终保持的专业精神和奉献精神，并肯定其持续提供阿联酋航空长期以来所保持的高质量服务标准。

他还听取了有关阿联酋航空网络运营控制中心的情况介绍，该中心是航空公司运营的核心枢纽，并了解了其最新升级情况。该中心配备了先进的人工智能、高精度计算机视觉系统以及实时地理空间映射，可对航班运行、天气状况以及全球动态进行前瞻性监测，从而实现快速响应和高效运营管理，确保航班准点起降，并通过跨部门协同支持顺畅的货运与物流运营。

陪同人员还包括迪拜警察局总司令阿卜杜拉·哈利法·马里中将、迪拜经济与旅游局局长希拉勒·赛义德·马里等。

迪拜国际机场实现里程碑式表现，接待旅客超过9500万人次，连续第12年保持全球最繁忙国际机场地位。全年航班起降总量达到454800架次，同比增长3.3%，反映出全年网络和运力的持续增长。