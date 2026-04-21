阿联酋总统会见塞拉利昂总统

阿通社阿布扎比2026年4月21日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见塞拉利昂共和国总统朱利叶斯·马达·比奥阁下，他正在对阿联酋进行工作访问。

会见期间，双方讨论了进一步推动双边关系的途径，以造福两国及其人民，重点涵盖经济、贸易、投资、可再生能源和可持续发展等优先领域。这是在双方于2月签署阿联酋—塞拉利昂全面经济伙伴关系协定的框架下进行的。

两国领导人强调将共同推进该协定目标，该协定为合作提供重要框架，并有助于利用现有机遇发展伙伴关系，以支持两国在进步与繁荣方面的共同愿望。

双方还回顾了中东地区局势发展及其对地区和国际和平与安全的严重影响，以及对海上安全和全球经济的影响。

塞拉利昂总统重申谴责针对阿联酋及该地区其他国家的伊朗恐怖袭击，这些袭击针对平民及民用基础设施，并指出其违反国家主权和国际法，破坏地区安全与稳定。

阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，阿布扎比酋长达夫拉地区代表谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，联邦国民议会议长萨格尔·古巴什，谢赫赛义夫·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬殿下，谢赫苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬殿下，扎耶德公益基金会主席谢赫纳哈扬·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，阿联酋副总理兼内政部长谢赫赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬中将殿下，谢赫哈米德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，扎耶德民众志坚高级组织董事会主席谢赫哈立德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，总统办公厅发展事务及烈士家属副主任谢赫齐亚布·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，谢赫扎耶德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，阿联酋总统顾问谢赫苏尔坦·本·哈姆丹·阿勒纳哈扬，宽容与共存部长谢赫·纳哈扬·本·穆巴拉克·阿勒纳哈扬阁下，以及多位谢赫、部长和官员出席会见。