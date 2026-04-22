阿联酋总统与叙利亚总统讨论双边关系及地区事态发展

阿通社阿布扎比2026年4月22日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见叙利亚总统艾哈迈德·沙拉阁下，他在对阿联酋进行工作访问。

会见期间，双方讨论了兄弟关系以及加强合作的途径，特别是在发展和经济领域，以支持共同利益并造福两国人民。

双方还就共同关心的地区问题交换了意见，包括中东局势发展及其对地区和国际和平与安全的影响，以及其对海上安全和全球经济的影响。

在此背景下，叙利亚总统艾哈迈德·沙拉重申谴责 伊朗针对阿联酋及该地区其他国家的平民和民用基础设施发动的恐怖袭击，指出这些行为违反主权和国际法，并破坏地区安全与稳定。他还赞扬了阿联酋为维护其安全与稳定并确保人民安全所采取措施的有效性。

双方强调了共同致力于推进阿联酋与叙利亚关系，以支持发展并为两国人民建设更加先进和繁荣的未来。

副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿布扎比酋长达夫拉地区代表谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；谢赫哈米德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅发展事务及烈士家属副主任谢赫齐亚布·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下以及宽容与共存部长谢赫纳哈扬·本·穆巴拉克·阿勒纳哈扬阁下，以及多名谢赫、部长和高级官员出席会见。

叙利亚总统随行代表团出席了会见，其中包括外交和侨民事务部长艾斯阿德·希巴尼及多名官员。

此前，叙利亚总统阁下已抵达阿联酋，并在总统机场受到副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下以及国务部长哈利法·沙欣·马拉尔阁下的迎接。