阿布扎比商业银行一季度净利润达33.61亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2026年4月23日电 阿布扎比商业银行公布，2026年第一季度税后净利润达33.61亿迪拉姆，平均股本回报率为16.3%。

该行实现税前利润37.81亿迪拉姆，同比增长30%，并实现连续19个季度的增长。

营业收入同比增长18%至59.34亿迪拉姆，主要得益于非利息收入强劲增长36%至21.96亿迪拉姆。

运营效率进一步提升，成本收入比下降360个基点至25.6%，反映收入增长和成本管理的改善。

在资产负债表方面，总资产增长19%至8090亿迪拉姆，客户净贷款增长18%至4260亿迪拉姆。

客户存款增长18%至5230亿迪拉姆，其中本季度活期和储蓄账户净增140亿迪拉姆。

该行保持稳健的流动性和资本水平，普通股一级资本充足率为13.82%，流动性覆盖率为124.2%。

阿布扎比商业银行集团首席执行官阿拉·阿里盖特表示，该行通过持续提供分行服务并在各渠道扩大客户支持，保持了业务运营动能，同时推出面向一线员工的定向产品以及为企业提供定制化银行解决方案。

他补充称，阿布扎比商业银行正处于其五年战略的第二年，持续强化其作为技术驱动型金融机构的地位，并利用先进数字解决方案和人工智能。

集团首席财务官迪帕克·库拉尔表示，第一季度强劲表现反映出核心业务板块全面增长，这得益于多元化收入来源以及运营效率的持续提升。

他指出，本季度客户净贷款增加200亿迪拉姆，存款增加230亿迪拉姆，体现出客户信心增强及业务扩展。

该行还通过牵头为土耳其共和国发行35亿美元双期限债券，强化其在资本市场的地位，成为首家执行此类国际传统债券委托的海湾合作委员会银行。

阿布扎比商业银行继续扩大客户基础，新增289家企业客户和超过5.7万名零售客户，并在本季度发行超过5.2万张新银行卡。

该行重申致力于环境、社会和治理实践，到2025年底，可持续金融贡献达到719亿迪拉姆，占其2030年目标的58%。