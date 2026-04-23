阿联酋、约旦、土耳其、埃及、印度尼西亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯和卡塔尔外交部长谴责定居者闯入阿克萨清真寺

阿通社阿布扎比2026年4月23日电 阿联酋、约旦、土耳其、埃及、印度尼西亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯和卡塔尔的外交部长谴责定居者闯入阿克萨清真寺。

部长们谴责以色列占领当局对耶路撒冷伊斯兰和基督教圣地历史和法律现状的反复侵犯，特别是在以色列警察保护下，以色列定居者和极端部长持续闯入阿克萨清真寺/谢里夫圣地，以及在其庭院内升起以色列国旗。

部长们重申，在阿克萨清真寺/谢里夫圣地发生的这些挑衅行为构成对国际法和国际人道法的公然违反，并对全世界穆斯林构成不可接受的挑衅，同时也是对圣城神圣性的公然侵犯。

他们重申，坚决拒绝任何试图改变耶路撒冷及其伊斯兰和基督教圣地历史和法律现状的企图，并强调必须予以维护，同时承认历史上的哈希姆监护在此方面的特殊作用。

部长们重申，阿克萨清真寺/谢里夫圣地的整个区域，面积为144杜纳姆，仅为穆斯林礼拜场所，并指出隶属于约旦宗教基金和伊斯兰事务部的耶路撒冷宗教基金和阿克萨清真寺事务管理局，是唯一具有合法管辖权管理阿克萨清真寺/尊贵禁地事务及规范进入的机构。

部长们还谴责加速的非法定居点活动，包括以色列批准建立30多个新定居点的决定，这构成对国际法的公然违反，包括联合国安理会决议以及国际法院2024年的咨询意见。

部长们还谴责定居者在被占领的约旦河西岸针对巴勒斯坦人的持续和升级的暴力行为，包括近期对巴勒斯坦学校和儿童的袭击，并呼吁追究责任人的责任。

他们强调，以色列对被占领的巴勒斯坦领土不具有主权。

他们坚决拒绝任何吞并被占领的巴勒斯坦领土或迫使巴勒斯坦人民流离失所的企图。

部长们强调，这些行为构成对巴勒斯坦国可行性以及两国解决方案实施的蓄意和直接攻击，增加紧张局势，破坏和平努力，并阻碍旨在降级局势和恢复稳定的持续倡议。

部长们重申呼吁国际社会履行其法律和道义责任，迫使以色列停止其在被占领的约旦河西岸的危险升级，并结束其非法做法。

部长们呼吁国际社会承担其责任并采取明确而果断的步骤制止这些侵犯行为。

他们还呼吁国际社会加大一切地区和国际努力，推进实现基于两国解决方案的全面和平的政治解决。部长们重申坚定支持巴勒斯坦人民的合法权利，特别是其自决权以及根据1967年6月4日边界实现独立巴勒斯坦国、并以东耶路撒冷为其首都的权利。