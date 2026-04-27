前瞻性智能举措强化迪拜在道路质量与可持续出行领域的全球领先地位

阿通社迪拜2026年4月27日电 迪拜正通过向由人工智能和大数据分析驱动的主动管理转型，对其道路网络进行革新。

这一综合战略以96.65%的绩效评分确保其在道路质量方面保持全球领先地位，并直接支持该酋长国在可持续出行和提升生活质量方面的目标。

该转型依赖先进技术，可在不中断交通的情况下监测道路状况。关键工具包括基于激光的裂缝检测以及用于计算国际平整度指数的专用设备。这些数据被输入路面管理系统，用于评估实时状况并生成精准且前瞻性的维护计划。

技术整合显著提升了基础设施质量、安全性和运行效率。通过及早识别损坏并在恶化扩大前进行干预，迪拜提高了驾驶舒适度、减少了振动，并降低了与路面退化相关的风险。这些举措优化了交通流，并将驾驶舒适指数提升至89%。

该模式利用大数据“5VS”框架，实现智能资产管理。这使有关部门能够预测未来退化速度、优先处理关键干预，并制定具有韧性的短期和长期维护计划。这一数据驱动方法增强了决策能力，并确保基础设施的长期可持续性。

作为补充，“iTraffic”系统通过分析实时数据并预测未来交通流动来管理交通。这一基于人工智能的运行系统能够即时应对拥堵，并通过全酋长国范围内的智能标识展示实时解决方案，以确保顺畅出行。

主动管理还延伸至道路资产，通过激光雷达技术构建高精度基础设施数据库。这一举措优化了维护规划，降低了运营成本和应急成本，使道路资产质量指数达到95%。

这些成果表明，融合智能技术和大数据已成为现代道路管理的关键支柱。通过在效率、可持续性和安全性之间实现平衡，迪拜持续巩固其作为全球基础设施质量和智慧城市出行领先者的地位。