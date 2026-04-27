海湾媒体领导人强调海湾形象在全球媒体中的战略分量 将其视为软实力资产

阿通社迪拜2026年4月27日电 在题为“重塑海湾地区在全球媒体中的形象” 的一场会议上，与会发言人提出了一项战略路线图，旨在将地区媒体从被动防御者转变为全球叙事的作者与引导者。

发言人强调，区域形象作为软实力资产具有重要战略价值，并呼吁加强前瞻性管理以及完善知识和文化保护机制。

该会议是“海湾创作者”活动 的一部分，该活动由阿联酋政府媒体办公室当日在迪拜棕榈岛亚特兰蒂斯酒店举办，吸引了1000多名海湾媒体从业者、思想家及内容创作者参与。

出席会议的发言人包括巴林前新闻事务大臣萨米拉·拉贾卜、科威特前新闻部大臣萨阿德·本·图夫拉·阿吉米，以及国家媒体管理局主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈米德。

发言人指出，构建统一海湾叙事的主要障碍在于缺乏长期战略规划，并强调需要打造与不断发展的数字环境相契合、能够吸引新一代的智能化、一体化媒体话语体系。

为重塑海湾在全球的形象，萨米拉·拉贾卜强调，形象建设应建立在真实基础上，而非人为塑造，目标是打破将该地区简化为石油与奢华的固有刻板印象，并以“文明实力”的叙事取而代之。

她指出，这需要展现一个由强大且相互融合的体系所构成的现实，以及人民与领导层之间深厚团结，这种团结已在地区挑战中展现出韧性。

实现这一转变的路径在于将“形象塑造”纳入国家安全框架，并给予其与军事防御同等的战略优先级和预算支持。

她还强调，应实现叙事主权，赋能地区人才主导海湾故事的书写，确保叙事真正自主。

萨阿德·本·图夫拉·阿吉米指出，近期伊朗侵略期间前所未有的团结为重塑海湾自我形象和对外传播提供了重要契机。

他主张应聚焦海湾社会的内在现实，而非迎合外界的表面形象修饰。

阿吉米指出，在危机期间，一些阿拉伯叙事对侵略方表现出偏向，甚至出现指责受害者的现象，呼吁重新评估这些误导海湾现实的立场，并强调政治与媒体对等原则。

在强调“人性化”海湾形象的必要性时，他提到2022年卡塔尔世界杯、迪拜作为全球枢纽的崛起 ，以及朝觐物流体系等成功案例，但指出这些成果在国际媒体中的战略利用仍不足。

国家媒体管理局主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈米德强调，错误认知往往源于缺乏强有力的本土声音，指出若不自主讲述自身故事，就会被他人误解 。

他表示，国家媒体管理局正在制度化阿联酋国家形象，推动构建自主叙事，向全球展示国家成就。

他强调需要重塑媒体认知，呼吁媒体平台超越边缘争议，聚焦地区成就与团结。

在谈及近期伊朗侵略时，他重申阿联酋坚持透明、一致性和坚定立场的叙事原则。

他还指出，阿联酋在数字治理领域拥有成熟经验，特别是在追究全球平台仇恨言论和数据操控责任方面取得成效。

他最后表示，在远见卓识的领导下，阿联酋将继续专注于构建面向未来的国家发展路径，优先实现长期目标，而非单纯强调过往成就。