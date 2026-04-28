阿联酋宣布将退出欧佩克及“欧佩克+”机制

阿通社阿布扎比2026年4月28日电 阿拉伯联合酋长国今日宣布，将于2026年5月1日起退出欧佩克及欧佩克+机制，这一决定反映了阿联酋长期战略与经济愿景以及不断发展的能源结构，包括加快对国内能源生产的投资，并强化其在全球能源市场中承担负责任、可靠和面向未来角色的承诺。

该决定基于对阿联酋生产政策及当前和未来产能的全面评估，并以国家利益为基础，同时体现其致力于有效满足市场迫切需求的承诺。

在新时代能源格局下的主权责任，尽管短期波动，包括阿拉伯湾和霍尔木兹海峡的干扰仍影响供应格局，但中长期趋势显示全球能源需求将持续增长。

稳定的全球能源体系依赖灵活、可靠和可负担的供应。阿联酋已进行投资，以高效且负责任地满足不断变化的需求，并优先考虑稳定性、可负担性和可持续性。

该决定是在数十年建设性合作的基础上作出的。阿联酋通过阿布扎比酋长国于1967年加入欧佩克，并在1971年阿联酋成立后继续保持成员资格。在此期间，阿联酋在支持全球石油市场稳定和加强产油国对话方面发挥了积极作用。

这一决定体现了阿联酋政策导向的转变，既增强了应对市场动态的灵活性，又继续以审慎负责的方式为市场稳定作出贡献。

阿联酋是全球在成本方面最具竞争力且碳强度最低的石油的可靠生产国之一，这有助于促进全球增长并降低排放。

在退出石油输出国组织之后，阿联酋将通过以渐进且审慎的方式提高产量继续履行其负责任的角色，以与需求及市场状况相一致。

凭借其庞大且具竞争力的资源基础，阿联酋将继续与合作伙伴合作开发资源，支持经济增长和多元化发展。

该决定不会改变阿联酋致力于全球市场稳定的承诺，也不会改变其基于与生产者和消费者合作的政策取向，相反，这一举措增强其应对不断变化市场需求的能力。

阿联酋重申对欧佩克及欧佩克+所作努力的赞赏，并祝愿其取得成功。在其成员期间，阿联酋为整体利益作出了重要贡献，并付出了更大牺牲。但当前阶段，阿联酋将专注于国家利益以及对投资者、客户、合作伙伴和全球能源市场的承诺。

平衡且面向未来的发展路径

阿联酋重申，其生产政策将以责任和市场稳定为导向，同时兼顾全球供需。

阿联酋将继续在整个能源价值链进行投资，包括石油、天然气、可再生能源和低碳解决方案，以增强系统韧性并推动长期能源转型。

阿联酋重视与合作伙伴超过50年的合作关系，并将继续积极参与，以支持全球能源市场稳定。