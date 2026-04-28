阿卜杜拉·本·扎耶德代表阿联酋总统出席第19届海湾阿拉伯国家合作委员会磋商峰会

阿通社吉达2026年4月28日电 代表阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下28日在沙特阿拉伯吉达参加第19届海湾阿拉伯国家合作委员会磋商峰会。

峰会讨论了地区局势发展，以及伊朗导弹袭击针对一些兄弟海湾和阿拉伯国家平民、设施和民用基础设施所造成的严重后果，及其对地区稳定、和平与安全的影响。

与会的国王陛下和殿下们强烈谴责并谴责伊朗袭击，称其为对国家主权的公然侵犯，以及对国际法和《联合国宪章》的明显违反。

他们还强调，所有遭袭国家都有权对这些袭击作出响应，以确保保护其主权、国家安全、领土完整，以及公民、居民和访客的安全。

谢赫阿卜杜拉殿下对与会领导人在阿联酋遭受伊朗恐怖侵略后所展现的支持阿联酋的兄弟立场表示感谢。

他强调，当前阶段需要最高水平的协调与一体化，以应对地区挑战，并抗击各种形式的极端主义和恐怖主义，从而维护海合会国家及其人民的安全与稳定。

谢赫阿卜杜拉殿下强调，海合会国家的安全不可分割，任何对任一成员国主权的威胁，都是对整个海湾体系安全的直接威胁。

他重申，阿联酋同兄弟海合会国家完全团结，并支持它们采取的一切措施，以维护其安全与稳定、确保公民和居民安全，并保护国家成就。

他还强调，阿联酋坚定致力于支持海合会进程，并加强其在促进地区安全、稳定和可持续发展方面的关键作用。他强调，必须推进相关努力，以实现持久和平，并支持有利于各国人民的发展路径。

当天早些时候，谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德殿下抵达吉达。 沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉·本·阿卜杜拉亲王殿下在机场迎接他。