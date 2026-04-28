阿提哈德航空与柬埔寨航空启动代码共享合作

阿通社阿布扎比2026年4月28日电 阿提哈德航空与柬埔寨航空28日宣布启动代码共享合作，使阿提哈德航空客户能够更加便捷地前往柬埔寨标志性吴哥窟寺庙群以及东南亚最具吸引力的旅游目的地之一。

通过该合作，阿提哈德客户可通过单一机票从其航线网络出发，经金边前往暹粒，并实现行李直挂至最终目的地。除吴哥窟古老寺庙外，当地城市还拥有活跃的夜市、传统高棉美食以及丰富的文化体验，吸引来自世界各地的游客。同时，柬埔寨航空乘客也可预订阿提哈德航空在金边与阿布扎比之间的航班服务。

阿提哈德航空首席营收与商务官阿里克·德表示，柬埔寨是我们航线网络中一个重要且不断增长的市场，往返该目的地的旅行需求持续上升。通过与柬埔寨航空的合作，我们得以扩大覆盖范围，并通过经阿布扎比的一站式预订，为客户提供暹粒与更广区域之间的无缝连接。

柬埔寨航空首席商务官Eng Molina表示，与阿提哈德航空的合作将加强东南亚与中东之间的联系。我们的乘客将获得直达阿布扎比的通道，该城市是商业、贸易和旅游的重要枢纽，同时阿提哈德客户也可探索柬埔寨丰富的文化遗产。我们期待迎接更多游客，前来探索吴哥窟及其周边的独特魅力。

此外，阿提哈德乘客还可通过两家航空公司的联运合作接入柬埔寨航空在越南的航线网络，从而拓展在东南亚的出行选择，包括胡志明市、岘港和富国岛。

阿提哈德航空已于2025年10月开通阿布扎比至柬埔寨首都金边航线。