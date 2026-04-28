经济与旅游部一季度屏蔽13667个违规网站

阿通社阿布扎比2026年4月28日电 阿联酋经济与旅游部开展的一项监管行动在2026年第一季度屏蔽了13667个违规网站，同比增长近400%。这使自2025年2月“InstaBlock Lab”启动以来被屏蔽网站总数达到47667个。

该行动是“InstaBlock”倡议的一部分，利用人工智能对创意内容和数字广播中的版权侵权举报进行实时监测和即时处理。

经济与旅游部知识产权部门助理副部长阿卜杜勒·拉赫曼·哈桑·穆艾尼博士表示，该倡议体现了国家保护知识产权和营造安全数字环境方法的有效性，该环境支持创新和全球竞争力。

该部与电信和数字政府监管局以及相关方开展协调，包括阿布扎比媒体网络、MBC Shahid、OSN、Yango Play、STARZPLAY等。斋月期间，执法力度得到加强，以打击增加的广播侵权行为。记录显示，圣月期间即时屏蔽网站数量从2023年的62个网站，增至2024年的1117个、2025年的2217个和2026年的5677个。

除执法外，该行动还旨在提高社会认知，强调通过官方和获许可来源获取创意作品的重要性。该部强调，这些努力符合“我们阿联酋2031”愿景，旨在保护知识型经济，并提升阿联酋在数字内容保护方面的国际地位。