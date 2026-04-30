阿联酋总检察长将涉及13名被告及6家公司移送国家安全法院

阿通社阿布扎比2026年4月30日电 阿联酋总检察长哈马德·赛义夫·沙姆西顾问博士下令将13名被告和6家在阿联酋注册的公司移送阿布扎比联邦上诉法院（国家安全法院），指控其涉嫌非法贩运军用物资、伪造及洗钱。

该决定基于检察机关的广泛调查 ，调查显示，被告试图将一批弹药经由阿联酋领土转运至苏丹港当局，此举明显违反现行法律法规。

调查发现，该案件与苏丹港当局武器委员会提出的采购安排有关，该委员会由阿卜杜勒法塔赫·布尔汉主持，其副手亚西尔·阿塔，协调工作由奥斯曼·穆罕默德·祖拜尔·穆罕默德负责。此外，部分涉案人员还被指在指挥和协调中发挥作用，包括萨拉赫·阿卜杜拉·穆罕默德·萨利赫，亦称萨拉赫·古什。

被告面临多项指控，包括非法贩运军用物资、伪造及使用官方文件，以及对相关犯罪所得进行洗钱，构成严重违法行为。

检方表示，该行动通过两笔相互关联的交易实施，涉及预先策划并利用商业和金融掩护以隐匿其非法性质。

第一笔交易在阿联酋境外完成，达成供应军用物资的协议，包括卡拉什尼科夫步枪、机枪和手榴弹，申报价值为1300万美元，而实际价值不超过1000万美元，差额被作为非法佣金分配给被告，并通过阿联酋境内许可公司及银行账户以虚假商业名义转移。

第二笔交易在阿联酋境内实施，利用第一笔交易所得的超过200万美元资金采购另一批弹药，其中部分弹药通过欺诈手段进入阿联酋，并通过私人飞机准备转运至苏丹港。

有关部门成功查明该行动，追踪资金流向和货物流向，并在行动完成前挫败该计划，相关人员已被逮捕，非法转运被阻止。

调查还显示，该网络计划通过另外六笔交易走私500万发戈留诺夫弹药，但首批货物被查获后，这些计划未能实施。

调查取得确凿证据，包括财务和商业记录、文件、官方通信，以及银行转账和现金流记录。此外，还包括多名被告的供述以及相关录音和通信记录。

总检察长此前于2025年4月30日宣布，安全部门曾挫败一项通过非法手段向苏丹港当局转运武器和军用物资的企图，并逮捕相关人员，该事件构成当前案件的基础。

在结语中，总检察院强调，阿联酋不会容忍任何利用其领土、机构或金融体系从事非法活动的行为，重申国家主权与安全是不可逾越的红线，并将依法严惩所有涉案人员。

被移送审判的人员：

1- 拉希德·奥马尔·阿卜杜勒卡迪尔·阿里；

2- 穆罕默德·法提赫·穆罕默德·贝克；

3- 萨拉赫·阿卜杜拉·穆罕默德·萨利赫；

4- 阿卜杜拉·哈拉法拉；

5- 艾哈迈德·拉比亚·赛义德·艾哈迈德·穆罕默德；

6- 亚西尔·阿卜杜勒拉赫曼·哈桑·阿塔；

7- 奥斯曼·穆罕默德·祖拜尔·穆罕默德；

8- 马赫尔·阿卜杜勒贾利勒·穆罕默德·阿卜杜勒贾利勒；

9- 哈立德·优素福·穆赫塔尔·优素福；

10- 艾哈迈德·哈拉法拉·阿卜杜拉·艾哈迈德；

11- 穆巴拉克·阿里·谢赫·穆罕默德；

12- 奥斯曼·巴克尔·阿里·卡拉尔；

13- 穆萨卜·阿瓦德·卡里姆·哈桑·穆罕默德。

被移送审判的公司：

1- Rashed Omar Brokerage Company；

2- Portex Trade Limited；

3- Wardat Al Masarra Trading Company；

4- Sudamina Company；

5- Yellow Sand Trading Company；

6- Apollara Electronics Trading Company。