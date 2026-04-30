阿联酋外长会见法国外长讨论地区局势

阿通社阿布扎比2026年4月30日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见法国外交部长让-诺埃尔-巴罗，双方就整体地区局势进行了讨论。

会见期间，双方回顾了针对阿联酋及多个兄弟和友好国家的伊朗的无端恐怖导弹袭击所产生的影响，特别是在地区和国际和平与安全 、国际海上安全 、能源供应以及全球经济方面的影响。

法国外长重申法国坚定支持阿联酋，并支持其采取一切措施维护主权、保障安全和领土完整，并确保其公民、居民和访客的安全。

谢赫阿卜杜拉殿下对让-诺埃尔·巴罗的访问表示赞赏，指出此访体现了两国战略性和特殊关系的深度，并强调法国在此次伊朗恐怖侵略后对阿联酋的全面支持。

他还赞赏法国在应对伊朗无端恐怖袭击中对阿联酋提供的全面支持，指出这体现了两国长期战略关系的稳固以及在多个领域持续发展。

双方还讨论了美国与伊朗之间停火的相关进展，并强调加强国际努力以实现地区可持续和平并满足地区人民对进一步发展与经济繁荣的期望的重要性。

双方还回顾了涉及阿联酋与法国战略关系的多项共同关切问题，并探讨在多个领域推进双边合作的前景，包括经济、文化和技术领域，以服务两国共同利益。

阿联酋总统外交顾问安瓦尔·加尔加什博士和国务部长拉娜·努赛贝阁下出席会见。