迪拜金融市场第一季度收入达2.53亿迪拉姆

阿通社迪拜2026年4月30日电 迪拜金融市场 (DFM) 今日公布2026年第一季度合并财务业绩，实现强劲开局，得益于交易活跃度提升、流动性增强以及投资者参与度增加。

迪拜金融市场第一季度总收入约为2.531亿迪拉姆，高于2025年同期的1.865亿迪拉姆。

收入构成包括运营收入1.719亿迪拉姆，以及投资回报及其他收入8120万迪拉姆。

税前净利润为1.933亿迪拉姆，高于去年同期的1.349亿迪拉姆；总支出（不含税）为5980万迪拉姆，高于2025年第一季度的5160万迪拉姆。

本季度日均成交额突破10亿迪拉姆，达到10.3亿迪拉姆，高于去年同期的6.63亿迪拉姆，同比增长56%。

总交易额上升48%至610亿迪拉姆，高于去年的410亿迪拉姆，反映出市场活动持续扩展。

本季度吸引新投资者20,702人，高于去年同期的19,366人，其中79%来自阿联酋境外。

外资投资者占总交易额的54% ，机构投资者占比70%，凸显市场对多元化高质量投资者的吸引力。截至2026年3月底，市场总市值达8970亿迪拉姆。

迪拜金融市场董事会主席希拉勒·赛义德·马里表示，市场在第一季度表现强劲，交易水平和投资者参与反映出对迪拜资本市场的持续信心。他指出，日均成交额突破10亿迪拉姆是重要里程碑，体现市场深度与流动性的提升，同时也反映其全球影响力的扩大。

他补充说，这一表现体现了迪拜经济基础的稳健以及其作为全球金融中心的地位，同时也得益于市场基础设施的持续优化。机构和国际投资者的持续参与也反映出对市场平台和长期发展愿景的高度信心。

迪拜金融市场 (DFM) 在1月和2月录得强劲交易动能，市场综合指数于2026年2月9日达到6774点，但受3月后期市场状况影响，季度收盘下跌10.1%。

尽管如此，交易活动在整个季度保持活跃，得益于各类投资者的持续参与以及良好的流动性水平。

迪拜金融市场及纳斯达克迪拜首席执行官哈米德·阿里

表示，2026年第一季度体现出市场活动的韧性和深度，流动性较去年显著提升。日均成交额达10.3亿迪拉姆，总交易额达610亿迪拉姆，得益于机构投资者和个人投资者在本地和国际层面的广泛参与。

他补充表示，迪拜金融市场继续保持高效和稳定运行，这得益于多元化的投资者基础以及持续的国际参与。"我们的首要任务仍然是提升市场可及性、发展基础设施，并扩大为发行人和投资者提供的机会。第一季度的表现确认了支撑迪拜资本市场的基础实力，以及市场持续支持长期增长和发展的能力，”他说。

迪拜金融市场重申将继续致力于提升市场准入、扩大投资者基础以及完善基础设施，以支持迪拜作为全球领先金融中心的地位。同时确认支撑流动性增长、交易活跃度和国际参与的基本面依然稳固，为市场在第一季度取得的成果基础上继续发展提供支撑。