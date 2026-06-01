中国加快人工智能在能源领域的应用

阿通社北京2026年6月1日电 据央视新闻报道，今年以来，中国大力推进“人工智能+能源”融合发展，目前已有数十个能源行业专用大模型正式落地应用，覆盖电网、油气、煤炭、新能源等全产业链，能源行业智能化转型进入快速推进阶段。

中国能源化工行业首个通过国家备案的大模型，中国石油昆仑大模型日前发布。模型已迈入主动智能的阶段，具备六大人工智能高阶能力，模型全面覆盖油气勘探开发、炼化生产、技术服务、资本金融等全产业链152个应用场景，日均词元调用量达485亿次，是国内能源化工行业首个实现全产业链体系化、规模化落地的大模型平台。

中国石油天然气集团有限公司总经理助理乔辉表示，昆仑大模型正在深入嵌入产业链的每个关键环节，在数据集、模型、应用、具身智能、人工智能治理等领域规划27项人工智能标准，将昆仑大模型的实践经验转化为行业共识。

此外，国家能源集团推出“擎源”发电大模型，已在安全环保、电力交易、产调中枢、设备检修四大业务领域应用，破解发电行业安全风险高、交易决策难、多能协同复杂、设备运维被动等难点，建立覆盖发电全生命周期的智能决策验证闭环。

而在电网领域，南方电网推出“大瓦特”模型，目前以生产应用类模型为主，提供专业的电力知识检索、为输配电缺陷检测、电力调度、电网规划、安监、全电网业务场景提供专业服务。其中，电力专用多模态大模型底座，用于全网多模态场景调用。

中国国家能源局局长王宏志表示，我们正在形成“能源行业出场景、人工智能解难题，人工智能提需求、能源行业优供给”良性的循环格局。

日前，中国国家能源局公布了51个“人工智能+”能源高价值场景，聚焦“人工智能+”油气等八大类应用场景，探索形成综合解决方案可规模复制、商业模式可参考借鉴的“人工智能+”能源融合发展新范式，推动提升能源行业智能化发展水平。