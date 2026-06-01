阿联酋出版商在华沙国际书展推介阿联酋出版市场

阿通社华沙2026年6月1日电 阿联酋出版商协会在参加2026年华沙国际书展期间，重点展示了其在赋能阿联酋出版业发展方面发挥的重要作用，以及其致力于巩固阿拉伯联合酋长国作为推动文化对话和全球图书产业积极合作伙伴地位的承诺。

此次参展是在沙迦联合展馆框架下进行的，属于一项旨在扩大阿联酋出版商进入欧洲市场机会，并帮助其与国际出版商、版权代理机构和发行商建立可持续伙伴关系的战略计划。同时，该计划还旨在加强出版版权、翻译以及专业经验交流领域的合作。

阿联酋出版商协会代表团由一批杰出的阿联酋出版商组成，他们展示了儿童文学、专业出版以及文化和教育内容等领域的多元实践经验，体现了阿联酋本土创意产业的活力和丰富性。

代表团包括六家出版社：Al Hudhud出版发行社、Bumelha出版社、Ghaf出版社、Sohub出版发行社、Dar Al Bayan Al Arabi以及Hzaya。

本次参展活动包括一个综合性的专业和文化项目，涵盖专题讨论会、文学晚会和专业会议，重点探讨出版业的未来发展及其转型趋势。

阿联酋出版商协会还参加了沙迦主宾国项目框架下举行的两场专题讨论会，围绕出版业变革展开讨论，研究新兴出版模式、业务发展机会、扩大发行渠道以及提升阿联酋和阿拉伯内容在国际市场竞争力，同时保持其文化价值的方法。

此外，国际女性出版人平台与阿联酋出版商协会合作举办了一场题为《什么被翻译，什么得以传播：阿联酋与波兰女性领导者谈版权、翻译与市场准入》的联合研讨会。

该研讨会汇集了来自阿联酋和波兰的女性出版业领袖，探讨影响图书跨市场流通的版权、翻译和发行体系，分析文学作品进入国际读者市场的路径，以及两国在文化和专业领域的合作机会。会议还重点介绍了女性在提升阿拉伯语内容全球市场影响力方面发挥的作用。

作为参展活动的一部分，协会还发表了题为《阿联酋出版市场》的专题报告，分析了出版行业的现状、发展趋势和增长机遇。该报告基于协会过去四年开展的元数据研究成果，并探讨了阿联酋与波兰出版业之间潜在的合作领域，以支持知识合作伙伴关系、双向交流，以及为内容和版权流通开辟新的渠道。

阿联酋出版商协会执行董事拉希德·库斯在谈及此次参展时表示，协会参与华沙国际书展沙迦主宾国项目具有重要文化意义。这体现了阿联酋出版业取得的先进发展水平，以及阿联酋长期以来在知识投资、内容创作和搭建文化桥梁方面所做出的努力。阿联酋出版商亮相欧洲最重要的文化平台之一，不仅是展示图书和出版物，更体现了一种全面的文化愿景，使当代阿拉伯声音成为全球创意版图中的积极参与者。

他补充说，我们将参加华沙书展视为对阿联酋出版业未来的一项战略投资。这不仅关乎文化影响力，更关乎我们将这种影响力转化为专业人脉、商业机遇和优质合作伙伴关系的能力，从而为阿联酋出版商开辟更广阔的发展道路，同时提升阿联酋图书在全球的知名度和影响力。

参与活动的出版商还对阿联酋出版商协会创始人兼荣誉主席谢哈布杜尔·宾特·苏尔坦·卡西米殿下长期以来对阿联酋出版业的支持表示感谢。他们强调，谢哈博杜尔殿下支持图书产业和赋能出版商的愿景，增强了阿联酋出版业的国际影响力，并为出版商参与国际活动和国际书展创造了机会，从而拓宽了交流合作、建立伙伴关系以及推动阿联酋内容走向世界的渠道。