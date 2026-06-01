扎希里成为首位领跑国际汽联锦标赛的阿联酋车手

阿通社布鲁塞尔2026年6月1日电 阿联酋车手拉希德·扎希里在昨日结束的国际汽车联合会区域方程式锦标赛第三站比赛后，升至赛事总积分榜首位。本站赛事在比利时斯帕-弗朗科尔尚赛道举行。

本轮赛事于5月28日至31日举行，共有来自20多个国家的30名车手参赛。扎希里取得了优异成绩，进一步巩固了其在积分榜上的领先地位。他在第一场比赛获得亚军，在第二场比赛获得季军，两次登上领奖台。

扎希里在排位赛中表现强劲，在两节排位赛中均创造了所在组别最快成绩。此外，尽管比赛期间天气条件多变，他仍在第二场比赛中跑出了最快单圈。

在因强降雨而推迟发车的第一场比赛中，扎希里始终保持在领先集团之中，并最终以仅落后冠军0.137秒的成绩获得第二名。

在第二场比赛中，他继续保持出色状态，在安全车长时间出动、最后数圈排名未发生变化的情况下，以第三名完赛。

凭借上述成绩，扎希里离开比利时时已位居锦标赛总积分榜首位。第四站比赛将于今年6月中旬在意大利蒙扎赛道举行。

拉希德·扎希里表示，斯帕赛道是世界上最具挑战性的赛道之一，不断变化的天气条件进一步提高了本轮比赛的难度。他指出，自己成功地最大程度利用了现有条件，并强调，目前领跑锦标赛积分榜是一个重要步骤，而现阶段的工作重点已经转向下一站比赛。