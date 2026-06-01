迪拜出租车公司与AJ Industries签署谅解备忘录 拓展阿治曼出行服务

阿通社迪拜2026年6月1日电 迪拜出租车公司宣布与AJ Industries (AJI)签署谅解备忘录，探索战略合作机遇，以扩大出行服务覆盖范围，增强公司在阿治曼酋长国的业务布局，并支持先进、可持续交通解决方案的发展。

根据协议，双方将整合AJ Industries在本地市场的经验，以及迪拜出租车公司的运营能力和数字基础设施，共同推动出行服务发展，提高运营效率，并提升客户体验。

迪拜出租车公司首席执行官曼苏尔·拉赫马·弗拉西表示，公司目前已通过与阿联酋教育部合作运营校车服务，在阿治曼酋长国建立业务基础。

他强调，此次谅解备忘录的签署，是迪拜出租车公司扩大服务范围和加强在阿联酋各地市场布局战略的重要一步。

他补充说，此次合作伙伴关系将有助于发挥双方在运营经验、数字平台以及创新解决方案方面的优势，提升阿治曼出行体系水平，提高向居民和访客提供服务的效率，并支持经济增长。

AJ Industries集团首席执行官奥马尔·穆海里表示，与迪拜出租车公司的合作，将有助于推出以技术驱动的可持续交通解决方案，满足阿治曼酋长国的发展需求。他指出，运营经验与技术能力的融合，对于推动出行产业发展具有重要意义。

根据谅解备忘录，双方将协调运营模式和商业模式，并研究开发可扩展出行平台的可能性，以提高服务质量，建立可在阿联酋全国推广的运营模式。

合作领域包括将电子叫车平台，其中包括Bolt应用程序，整合至阿治曼现有出租车网络，同时提升本地车队运营效率，并完善数字预订系统以及车辆调度管理能力。

此外，备忘录还提出研究发展阿治曼豪华交通服务的机会，并探索新的商业模式，包括企业出行解决方案、旅游合作伙伴关系以及按需高端交通服务。