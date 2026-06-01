迪拜环球港务集团将投资1亿美元扩建多米尼加物流产能

阿通社圣多明各2026年6月1日电 迪拜环球港务集团与多米尼加共和国政府将追加投资1亿美元，用于扩建考塞多迪拜环球港务自由贸易区内的物流和仓储基础设施。

这项投资是在2026年第十二届世界自由区组织大会期间宣布的，属于此前已承诺投资7.6亿美元之外的新增投资，将进一步巩固该国作为美洲地区制造业和物流枢纽的地位。

2025年5月，迪拜环球港务集团与多米尼加共和国政府签署了一份价值7.6亿美元的谅解备忘录，以扩建考塞多港及其自由贸易区。

最新投资将与工业、贸易和中小微企业部合作实施，用于建设新的仓储设施，提升整体物流能力，并进一步整合考塞多港口、自由区和物流服务，以满足不断增长的区域需求。

根据牛津经济研究院开展的独立研究，迪拜环球港务集团在推动多米尼加共和国经济增长、就业和贸易联通方面发挥着重要作用。

这家总部位于英国的研究机构指出，迪拜环球港务集团在全国范围内支持了近5000个就业岗位，并有望在2035年前将货物出口额提升至24亿美元。2024年，考塞多港处理的贸易总额达到133亿美元。

迪拜环球港务集团美洲地区首席运营官莫滕·约翰森表示，多米尼加共和国正在日益成为美洲区域贸易的核心节点。这项新增1亿美元投资是在此前宣布承诺的基础上进一步推进，将有助于把考塞多打造成为一个完全集成的物流平台，以支持长期贸易和工业增长。

迪拜环球港务集团多米尼加共和国首席执行官曼努埃尔·马丁内斯表示，通过扩建考塞多自由贸易区的物流和仓储基础设施，我们正在帮助客户以更高效率扩大业务规模，同时增强多米尼加共和国作为区域贸易枢纽的竞争力。