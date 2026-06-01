阿联酋就韩国大田工厂爆炸事故向韩国表示声援

阿通社阿布扎比2026年6月1日电 阿联酋就兄弟国家韩国大田市韩华航空航天公司工厂发生爆炸事故表示声援。事故造成多人死亡和受伤。

阿联酋外交部在一份声明中，对遇难者家属以及韩国政府和人民就这一悲剧表示诚挚慰问，并祝愿所有伤者早日康复。