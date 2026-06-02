迪拜多种商品交易中心针对企业推出有针对性的业务加速计划

阿通社迪拜2026年6月2日电 作为推动全球贸易经由迪拜流动的重要国际商务区，迪拜多种商品交易中心（DMCC）宣布推出一项定向加速计划，旨在降低运营成本、改善现金流，并支持其超过26000家企业成员持续增长。

在全球市场环境不断变化的背景下，企业正面临新的挑战。为此，DMCC推出一系列财务激励措施、费用减免及监管灵活政策，以增强企业韧性，同时保持长期竞争力。

针对现有企业，该计划重点推出许可证续期优惠。企业选择多年期续约时，最高可享受25%的优惠，其中续约2年可享15%的优惠，续约3年可享20%的优惠，续约5年可享25%的优惠。此外，现有会员企业扩大业务规模时，新增许可证可享受20%的折扣。

其他支持措施包括：免除最高5000迪拉姆的许可证逾期续期罚款，以及最高1000迪拉姆的商务中心租赁逾期续约罚款。同时，部分行政要求将暂时放宽。通过运营调整，企业将获得更大的灵活性。此外，非灵活办公桌会员可转换为灵活办公桌会员，无需支付保证金或地址变更费用。

迪拜多种商品交易中心执行主席兼首席执行官艾哈迈德·苏莱伊姆表示，当前，企业正处于一个发展速度不断加快、竞争日益激烈的全球商业环境之中。通过这一专项加速计划，正通过提高许可证续期灵活性、简化行政流程以及更高效利用现有资源，帮助会员企业更加高效、更有信心地实现增长。

与此同时，我们还为企业扩张和新公司设立打造更加清晰的发展路径，从而帮助会员企业更高效地扩大规模、增强长期韧性，并持续把握全球市场中的新机遇。

除支持现有企业发展的措施外，DMCC还推出了一系列吸引新企业入驻及支持生态体系扩张的激励措施。

新企业可享受一年期许可证方案10%的折扣，以及多年期设立方案20%的折扣，但部分指定项目不适用相关优惠。

与此同时，在Jewellery & Gemplex迪拜多种商品交易中心高级办公区设立的新企业，还可享受更优惠的设立激励措施，其中一年期方案可节省超过15%的成本，多年期方案可节省超过20%的成本。

Jewellery & Gemplex是迪拜多种商品交易中心最成熟的商业生态体系之一，提供高端办公空间，为企业打造灵活、高效互联的发展环境，支持长期增长与合作。

为加快企业注册设立，迪拜多种商品交易中心进一步完善顾问激励计划，提高佣金支付标准，并将适用范围扩大至优惠期内所有成功完成注册的企业。

该举措是迪拜多种商品交易中心持续提升自身价值主张整体战略的一部分。通过使支持措施与实时市场动态保持一致，同时为处于不同发展阶段的企业提供支持，迪拜多种商品交易中心不断优化其商业服务体系。

总体而言，这些措施旨在吸引更多新企业流入、支持企业自然增长，并进一步巩固迪拜作为全球领先贸易与投资中心的地位。