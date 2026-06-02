阿联酋体育5月在多项赛事中取得突出成绩

阿通社阿布扎比2026年6月2日电 五月份，阿联酋体育取得了历史性的丰硕成果，巩固了该国在地区、洲际和国际舞台上日益增长的地位。

从赛马场上的卓越表现，到田径项目刷新纪录，再到体育管理领域获得重要荣誉，阿联酋运动员和体育机构在个人项目和团体项目中均取得显著进步。

这一地区优势在卡塔尔举行的海湾合作委员会运动会上得到充分体现。阿联酋代表团共获得66枚奖牌，包括13枚金牌、19枚银牌和34枚铜牌。

在马术运动领域，阿联酋耐力赛骑手继续保持世界领先地位。在英国举行的皇家温莎马展上，阿联酋骑手包揽120公里两星级赛事前三名，并获得100公里一星级赛事冠军。

在法国举行的赛事中，萨利姆·马赫卢夫·卡特比夺得卡斯泰尔萨格拉国际耐力赛160公里组冠军，法雷斯·曼苏里获得120公里组冠军。

体现阿联酋马术运动国际地位的是，国际奥林匹克委员会任命阿联酋骑手奥马尔·马尔祖基担任2026年达喀尔青奥会运动员榜样。与此同时，欧洲阿拉伯马展组织将富查伊拉国际阿拉伯马锦标赛升级为A级赛事。

在田径赛场上，阿联酋青年运动员表现突出。国家青年队在突尼斯举行的第21届阿拉伯20岁以下田径锦标赛中获得10枚奖牌，包括5枚金牌、1枚银牌和4枚铜牌，并刷新多项纪录。

随后在中国香港举行的第22届亚洲U20田径锦标赛上，阿联酋队再获5枚金牌和1枚铜牌，在30个参赛国家和地区中排名第四。

在国际格斗运动和赛车运动赛场上，阿联酋选手同样捷报频传。

柔道项目中，叶丽扎维塔·利特维年科在塔吉克斯坦杜尚别大满贯赛女子78公斤以下级夺得金牌；其队友则在哈萨克斯坦阿斯塔纳大满贯赛获得1枚银牌和1枚铜牌。

赛车运动方面，阿联酋车手拉希德·扎希里在比利时斯帕-弗朗科尔尚赛道两次登上领奖台后，升至国际汽联区域方程式锦标赛总积分榜首位。

自行车运动领域同样闪耀着阿联酋的身影。阿联酋航空车队在欧洲赛场表现强势。车队斯洛文尼亚车手塔代伊·波加查首次参赛便夺得环罗曼迪赛冠军。

与此同时，阿联酋青年车队凭借3个赛段冠军征服环葡萄牙赛，其中马特维·博尔迪列夫和海梅·托雷斯包揽总成绩前两名。

此外，法国车手伯努瓦·科内弗鲁瓦在马耶讷环赛中取得加盟阿联酋航空车队后的首场胜利。

橄榄球赛场方面，沙欣队在与法国冠军球队的激烈决赛后，获得摩纳哥国际七人制橄榄球赛历史性银牌。

赛艇项目中，哈马德·阿卜杜拉·胡萨尼和萨利姆·曼苏里代表哈姆里亚现代赛艇队，在突尼斯奥林匹克经典赛艇锦标赛19岁以下双人双桨项目中夺得金牌。

阿联酋体育基础设施的发展同样获得认可。根据亚洲足球联合会最新俱乐部排名，阿联酋在亚洲排名第12位，并在女子足球领域位居海湾阿拉伯地区和阿拉伯地区首位。

在这一成果丰硕的月份结束之际，阿布扎比体育委员会在中东体育产业奖评选中荣获7项金奖，并凭借阿布扎比国家石油公司阿布扎比马拉松赛和“活力中心”倡议，在伦敦举行的国际体育大会上再获两项重要国际荣誉。