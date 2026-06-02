国际原子能机构总干事赞赏阿联酋和平核能计划 强调维护核安全与核安保的重要性

阿通社阿布扎比2026年6月2日电 国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西高度评价阿拉伯联合酋长国在发展综合和平核能计划方面的经验。该计划建立在最高水平的安全、透明度和国际合作标准基础之上。他强调，继续加强合作对于巩固核安全与核安保以及支持核能和平利用具有重要意义。

上述表态是在国际原子能机构总干事对阿联酋进行正式访问期间作出的。访问期间，格罗西在联邦核监管局董事会副主席哈马德·卡比及该局代表陪同下，参观了巴拉卡核能电站。

访问期间，格罗西参观了电站多项设施，包括先进模拟培训系统，并会见了在电站工作的阿联酋工程师和专业技术人员。

此次访问还了解了阿联酋持续推进的国家努力，包括加强核安全与核安保文化、培养国家能力，以及在核能领域各方面贯彻国际最佳实践和国际标准。

格罗西赞扬阿联酋按照最高国际安全、安保和透明度标准发展和平核能计划所取得的进展，并肯定其致力于在该领域开展密切国际合作。他强调，应持续深化此类合作并共享专业经验，以支持全球核能的安全、可靠和负责任发展。

国际原子能机构总干事还强调，在能源安全和满足不断增长的电力需求方面，核能发挥着关键作用，特别是在重工业、数据中心和人工智能应用用电需求不断增长的背景下。

格罗西表示：“核能设施是支持社会进步和繁荣的可持续能源体系的重要支柱。任何针对这些设施的威胁或袭击都会引起国际社会的严重关切，因为其可能对核安全与核安保以及全球经济产生重大影响。因此，根据相关国际原则、国际法和国际标准，必须确保此类设施始终受到保护，并免受冲突影响。”

格罗西将针对巴拉卡核电站的公然袭击描述为严重违反国际法律和国际规范的行为，并认为其对地区安全与稳定以及关键民用基础设施的安全构成直接威胁。

他表示：“袭击核设施构成极其危险的局势升级，影响地区和国际安全，威胁公共安全。国际社会必须做出坚决回应，谴责这种不负责任的行为。”

他还进一步强调，国际社会应继续努力，维护所有地区核能领域最高水平的安全保障，并加强各国和国际组织之间的合作，以确保安全、可靠、负责任地将核能用于和平目的。

哈马德·卡比强调，阿联酋与国际原子能机构之间长期而紧密的合作十分重要。这一合作使阿联酋建立了获得国际认可的新核能项目发展模式。

卡比表示：“格罗西总干事对巴拉卡核能电站的访问，体现了阿联酋与国际原子能机构战略性和长期性伙伴关系的稳固基础，也体现了双方共同致力于推动核技术和平与安全利用的坚定承诺。同时，此访进一步凸显了在核能各领域持续保持密切协调的重要性，以确保该行业继续服务于国家发展目标。”

访问期间，阿联酋重申其致力于落实国际原子能机构于2022年制定的确保核安全与核安保的“七大不可或缺的支柱”。该原则旨在帮助保护核设施。

阿联酋强调，将继续通过健全的监管框架、采用国际标准和最佳实践，以及与国际原子能机构和国际社会保持密切合作，维持最高水平的核安全、核安保和应急准备。

此次访问是阿联酋与国际原子能机构长期合作关系的一部分。双方合作始于1976年，并于2008年阿联酋启动和平核能计划发展政策后进一步加强。该政策建立在最高水平的安全、安保和透明度原则基础之上，并于2021年发展成为与国际原子能机构签署、有效期持续至2027年的阿联酋国家计划框架。

该框架作为双方规划和技术合作的重要参考文件，重点关注技术发展和技术合作，以支持可持续发展目标。

通过和平核能计划，阿联酋持续为增强能源安全和推进可持续发展目标作出贡献。巴拉卡核能电站全天候提供充足的基荷清洁电力，支持可持续经济增长和工业化，并助力向未来知识型经济转型。