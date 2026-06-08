阿提哈德航空与罗马尼亚航空加强东欧航线互联互通

阿通社阿布扎比2026年6月8日电 阿提哈德航空与罗马尼亚国家航空公司签署代码共享协议，为阿提哈德航空全球旅客提供前往罗马尼亚及东欧地区的更多出行选择，同时为罗马尼亚游客提供经阿布扎比出行的便捷连接。

该协议于里约热内卢举行的国际航空运输协会年度大会期间签署。

根据合作协议，阿提哈德航空旅客可通过单一机票搭乘罗马尼亚航空航班，从布加勒斯特前往罗马尼亚六个城市，包括巴亚马雷、克卢日-纳波卡、雅西、奥拉迪亚、苏恰瓦和蒂米什瓦拉。代码共享范围还覆盖贝尔格莱德、布达佩斯、基希讷乌和索非亚四个东欧国家首都。与此同时，罗马尼亚旅客可搭乘阿提哈德航空新开通的航班从布加勒斯特飞往阿布扎比。

该代码共享合作支持阿提哈德航空将于2026年12月17日开通的阿布扎比—布加勒斯特航线。航线开通后，旅客可凭一张机票经布加勒斯特前往阿提哈德航空全球航线网络覆盖的目的地，并享受行李直挂服务。

对于罗马尼亚游客而言，该协议新增了前往阿布扎比的便捷连接。从阿联酋首都出发，旅客可通过阿提哈德航空继续前往中东、非洲、亚洲和澳大利亚多个目的地。

阿提哈德航空首席营收与商务官阿里克·德表示，罗马尼亚航空为阿提哈德航空在东欧市场提供了深厚网络基础。作为拥有70多年历史的国家航空公司，其航线网络覆盖罗马尼亚全国及周边地区。在布加勒斯特航线开通前率先推出代码共享合作，使我们从进入市场第一天起便拥有更广泛的覆盖能力。

罗马尼亚航空首席商务官米尔恰·尼古拉耶·科托罗斯表示，此次与阿提哈德航空的代码共享合作扩大了罗马尼亚航空的国际网络，并为旅客提供布加勒斯特与阿布扎比之间的新连接。这将进一步加强罗马尼亚与中东地区的联系，支持公司网络持续扩展，并促进文化与经济交流。

随着罗马尼亚航空的加入，阿提哈德航空合作伙伴网络已覆盖47家代码共享伙伴和130多家联运伙伴，成为全球非航空联盟航空公司中规模最大的合作网络，为旅客提供通达全球350多个目的地的一票到底和联程票价服务。