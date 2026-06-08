国际足联主席因凡蒂诺在迈阿密训练营看望世界杯裁判团队

阿通社迈阿密2026年6月8日电 国际足联主席席詹尼·因凡蒂诺亲自会见将执法2026年国际足联世界杯的170名比赛官员，包括裁判员、助理裁判员和视频比赛官员，本届赛事将在墨西哥、加拿大和美国举行。

因凡蒂诺在参加裁判团队赛前培训课程后表示，今天能够在迈阿密与第一团队共度时光，我感到非常高兴。他们是最优秀中的最优秀。

他表示，他们多年来一直努力准备参加有史以来最伟大的世界杯。如今，他们正在迈阿密这些卓越设施中进行备战。

作为赛事筹备工作的一部分，52名裁判员、88名助理裁判员和30名视频比赛官员齐聚迈阿密，参加为期10天的研讨培训。

视频比赛官员（VMOs）随后将迁往达拉斯的国际广播中心，而迈阿密将在整个赛事期间成为其余比赛官员的驻地。

因凡蒂诺补充说，作为国际足联主席，以及代表整个国际足联体系、基础设施和组织机构，我认为向他们表达支持至关重要。

他说，我们的职责是协助、帮助、支持所有裁判员、助理裁判员和视频助理裁判员完成他们极其艰巨的工作。这项工作没有得到足够认可，但全世界将在本届世界杯上再次看到他们的贡献。

他强调，他们的成功就是国际足联的成功。他们是世界上最优秀的裁判员，已经在身体、心理和情绪方面做好准备。我们将共同取得成功。

本届世界杯比赛官员的遴选过程历时三年多，候选人接受了国际足联赛事、国内赛事和国际赛事的综合评估。

由于第一团队将在世界杯期间驻扎迈阿密，其训练装备采用“粉红火烈鸟”配色，以致敬迈阿密这座城市。