阿联酋持续提升国际影响力：卡马利获任世界杯史上最大规模赛事纪律委员会主席

阿通社迈阿密2026年6月8日电 国际足球联合会已任命阿联酋法律顾问、国际足联纪律委员会主席穆罕默德·卡马利担任2026年国际足联世界杯决赛阶段赛事纪律委员会主席；该赛事将由美国、加拿大和墨西哥联合主办。此项任命再次确认了阿联酋人才在全球体育机构中所享有的国际地位。

该项任命反映了卡马利所具备的丰富经验、专业能力及高度职业水准，同时也体现了国际足联对其在赛事历史上规模最大的一届世界杯期间领导委员会工作的能力所给予的信任；本届赛事将进行104场比赛，数百万观众将在体育场现场观赛，全球数十亿观众将通过各种渠道收看赛事。

预计本届赛事将为球迷带来非凡时刻，而此类全球性赛事的成功不仅取决于球员和国家队，也取决于负责管理赛事各项组织和法律事务的官员所作出的决定、所具备的专业经验及职业素养，尤其是司法和纪律机构成员。

穆罕默德·卡马利对国际足联给予的信任表示深切感谢，并将此次任命描述为一项重大的国家责任和职业责任，需要以最高程度的准备和承诺加以履行。

他说，鉴于将在三个不同国家举办104场正式国际比赛，并伴有数百万现场观众和数十亿全球观众，因此这项任务并不容易；这对纪律委员会以最高效率、速度和准确性开展工作提出了重大要求。

卡马利指出，体育运动，特别是足球，具有促进不同民族和文化相互接近的独特能力。

他强调，委员会将以支持赛事崇高目标并加强其人文和体育使命的方式履行职责。

他补充说，作为一名阿联酋人，他对这一国际任命深感自豪，并将竭尽全力在这一全球性赛事中以最佳方式代表阿联酋。

他指出，阿联酋专业人士在国际机构中的影响力不断增强，反映了阿联酋领导层的愿景以及其持续致力于投资国家人才并赋能公民担任领导职务的方针，从而在各个领域加强国家在全球舞台上的地位和领导作用。