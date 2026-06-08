迪拜道路交通管理局运用人工智能提升公交运营实时管理与效率

阿通社迪拜2026年6月8日电 迪拜道路交通管理局在公交运营控制中心部署了一套先进的人工智能驱动智能仪表板，标志着通过先进数据分析和人工智能实现公交服务实时管理取得重要进展。

这一举措标志着迪拜在巩固其作为全球领先城市地位方面迈出了重要一步，进一步推动人工智能赋能公共交通运营发展。

该系统由迪拜道路交通管理局公共交通局与企业技术支持服务人工智能中心合作开发，并运行于道路交通管理局Dataiku平台之上，从而在迪拜公交网络实现主动式、数据驱动的运营模式。

该智能仪表板整合了一系列运营应用，包括提前发车绩效分析、基于人工智能的班次取消预测、地铁服务中断快速响应系统，以及短线折返运营优化。目前，这些解决方案已全面融入控制中心的日常工作流程。

该项目已取得显著成果，其中最突出的是提前发车现象减少超过68%，运营绩效持续保持全球基准水平，在地铁服务中断期间通过即时调派公交车辆加快响应速度，同时借助自动预警系统进一步提升客户服务水平。

此外，可持续发展仪表板通过减少发动机空转和优化公交停车管理，为环境目标提供了有力支持，实现二氧化碳排放量减少超过13000吨。

公交运营控制中心是迪拜公交网络的核心支柱。上述智能仪表板代表着向人工智能驱动的主动运营模式的关键转型，进一步增强服务可靠性并提升客户体验。

通过人工智能中心和Dataiku平台，迪拜道路交通管理局正将企业级人工智能深度融入日常运营，展现出开发可扩展智能解决方案的能力，以支持迪拜建设全球领先智慧城市的愿景。